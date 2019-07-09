Число жертв повені в РФ збільшилося

Фото: повінь в РФ (mchs.gov.ru)

Кількість жертв повені в Іркутській області збільшилася до 24

Кількість загиблих при повені в російській Іркутської області збільшилась до 24 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У той же час, числяться зниклими без вісті дев'ять осіб.

"У взаємодії з головним управлінням МВС Росії по Іркутській області встановлено, що станом на 17:00 (мск) 9 липня виявлені загиблими 24 людини. Числяться зниклими без вісти дев'ять. Проводяться розшукові заходи", - повідомили в прес-службі обласного МНС.

Основна шкода від паводку зазнало місто Тулун, де допомогу місцевим жителям надавала російська армія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ччисло постраждалих в результаті паводку наблизилося до 2 тисяч осіб. В обласний центр медицини катастроф звернулися 1962 людини, включаючи 179 дітей. Госпіталізовано 305 осіб, у тому числі 52 дитини.

Відзначимо, в Іркутській області з 25 червня підтопило 96 населених пунктів з понад 10 тисячами житлових будинків, в яких живуть 32,7 тис. осіб, у тому числі майже 8 тис. дітей. Паводок виявився найпотужнішим за всю історію метеоспостережень в Іркутській області, тобто більш ніж за 100 років.

Причиною стихійного лиха стали тривалі зливи, що пройшли 24-27 червня у західних районах регіону. Режим надзвичайної ситуації оголошений в області 27 червня і діє до цих пір.