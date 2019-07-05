Число жертв наводнения в РФ увеличилось

Фото: наводнение в РФ (mchs.gov.ru)

Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Количество погибших в результате паводка в российской Иркутской области возросло до 22. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что в настоящее время подтопленными остаются два населенных пункта, бедствие коснулось порядка 10,5 тыс. домов, в которых проживают 33 тыс. граждан.

"Около 96 объектов социальной, коммунальной, транспортной, дорожной инфраструктуры нам предстоит восстановить", - добавил вице-премьер Виталий Мутко.

Напомним, ранее сообщалось об 21 жертве. Число пострадавших в результате паводка приблизилось к 2 тыс. человек. В областной центр медицины катастроф обратились 1962 человека, включая 179 детей. Госпитализированы 305 человек, в том числе 52 ребенка.

Как известно, в Иркутской области с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов со 10 097 жилыми домами, в которых живут 32,7 тыс. человек, в том числе почти 8 тыс. детей. Паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет. Причиной стихийного бедствия стали продолжительные ливни, прошедшие 24-27 июня в западных районах региона. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в области 27 июня и действует до сих пор.