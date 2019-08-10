ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В результате наводнения в Индии погибли более 40 человек

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 09:09
В результате наводнения в Индии погибли более 40 человек
Фото: наводнение в Индии (indiatoday.in)

Проводится эвакуация местных жителей

В результате наводнения в индийском штате Керала погибли 42 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

Как сообщается, наводнение настигло Индию 8 августа. Непрерывные дожди вызвали многочисленные оползни, а переполненные реки вызвали наводнения в нескольких частях Малаппурама, Каннура и Идукки на севере и в центральной части Кералы. Железнодорожное сообщение в регионе было нарушено из-за наводнения и падения деревьев на железнодорожные пути.

По данным местных чиновников,  из-за наводнения и оползней в регионе погибли 42 человека, еще 15 человек считаются пропавшими без вести. Местное население переселяют в лагеря помощи.

Как писало РБК-Украина, в июле наводнение настигло индийские штаты Ассам и Бихар, в результате непогоды погибли более 200 человек. Тогда стихия затронула порядка 8,1 млн жителей региона в 12 округах.

Напомним, ранее сообщалось, что к восточному побережью Китая приближается супертайфун "Лекима", который должен стать мощнейшим с 2014 года. В стране выпустили штормовые предупреждения о наивысшей опасности. По данным метеорологов, из-за тайфуна в Шанхае ожидается сильный дождь и шторм 10-го уровня.

Индия привела армию в боеготовность Правительство Индии отменило особый статус Кашмира
Новости Украины Индиянаводнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь