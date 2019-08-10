В результате наводнения в Индии погибли более 40 человек

Фото: наводнение в Индии (indiatoday.in)

Проводится эвакуация местных жителей

В результате наводнения в индийском штате Керала погибли 42 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

Как сообщается, наводнение настигло Индию 8 августа. Непрерывные дожди вызвали многочисленные оползни, а переполненные реки вызвали наводнения в нескольких частях Малаппурама, Каннура и Идукки на севере и в центральной части Кералы. Железнодорожное сообщение в регионе было нарушено из-за наводнения и падения деревьев на железнодорожные пути.

По данным местных чиновников, из-за наводнения и оползней в регионе погибли 42 человека, еще 15 человек считаются пропавшими без вести. Местное население переселяют в лагеря помощи.

Как писало РБК-Украина, в июле наводнение настигло индийские штаты Ассам и Бихар, в результате непогоды погибли более 200 человек. Тогда стихия затронула порядка 8,1 млн жителей региона в 12 округах.

Напомним, ранее сообщалось, что к восточному побережью Китая приближается супертайфун "Лекима", который должен стать мощнейшим с 2014 года. В стране выпустили штормовые предупреждения о наивысшей опасности. По данным метеорологов, из-за тайфуна в Шанхае ожидается сильный дождь и шторм 10-го уровня.