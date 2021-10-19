UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число жертв наводнений и оползней в Индии возросло

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Индии возросло до 41 число жертв наводнений и оползней, возникших в прибрежном штате Керала из-за ливней. Ранее сообщалось о 25 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

Сколько человек числятся пропавшими без вести - неизвестно. Спасатели продолжают искать выживших среди обломков.

Из района бедствия эвакуированы тысячи людей. Для их размещения власти создали около 100 лагерей для беженцев.

Напомним, на прошлой неделе на индийский штат Керала обрушились проливные дожди. Они продолжались несколько дней. В результате разгула стихии из берегов стали выходить реки и возникать оползни, разрушившие сотни домов.

Как отмечают метеорологи, увеличение количества осадков связано с изменением климата и потеплением океанов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия