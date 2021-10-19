Кількість жертв повеней і зсувів в Індії зросла

Скільки людей вважаються зниклими безвісти-невідомо. Рятувальники продовжують шукати тих, хто вижив серед уламків.

З району лиха евакуйовано тисячі людей. Для їх розміщення влада створила близько 100 таборів для біженців.

Нагадаємо, минулого тижня на індійський штат Керала обрушилися проливні дощі. Вони тривали кілька днів. В результаті розгулу стихії з берегів стали виходити річки і виникати зсуви, що зруйнували сотні будинків.

Як відзначають метеорологи, збільшення кількості опадів пов'язано зі зміною клімату і потеплінням океанів.