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Кількість жертв повеней і зсувів в Індії зросла

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Індії зросла до 41 кількість жертв повеней і зсувів, що виникли в прибережному штаті Керала через зливи. Раніше повідомлялося про 25 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.

Скільки людей вважаються зниклими безвісти-невідомо. Рятувальники продовжують шукати тих, хто вижив серед уламків.

З району лиха евакуйовано тисячі людей. Для їх розміщення влада створила близько 100 таборів для біженців.

Нагадаємо, минулого тижня на індійський штат Керала обрушилися проливні дощі. Вони тривали кілька днів. В результаті розгулу стихії з берегів стали виходити річки і виникати зсуви, що зруйнували сотні будинків.

Як відзначають метеорологи, збільшення кількості опадів пов'язано зі зміною клімату і потеплінням океанів.

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Індія