Число жертв наводнений и оползней в Индии увеличилось вдвое

В понедельник в Непале начались сильные дожди после того, как над северной Индией сформировалась система низкого давления, принесшая влагу из Бенгальского залива.

"По меньшей мере 70 человек погибли в северном индийском штате Уттаракханд, который также подвергся наводнению", - сообщил генеральный директор полиции Уттаракханда Ашок Кумар.

Больше всего пострадал округ Наинитал в Уттаракханде, на который приходится около половины погибших.

Большинство спасательных операций в Уттаракханде завершены, но продолжаются работы по спасению туристов из верхних районов штата, для чего были задействованы вертолеты. При этом в Непале спасательные и восстановительные работы продолжаются.