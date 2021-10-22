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Число жертв наводнений и оползней в Индии увеличилось вдвое

Автор: Валерия Полищук

В Индии увеличилось число жертв от наводнений и оползней, которые были вызваны сильными ливнями. По последним данным, в результате стихии погибли по меньшей мере 201 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В понедельник в Непале начались сильные дожди после того, как над северной Индией сформировалась система низкого давления, принесшая влагу из Бенгальского залива.

"По меньшей мере 70 человек погибли в северном индийском штате Уттаракханд, который также подвергся наводнению", - сообщил генеральный директор полиции Уттаракханда Ашок Кумар.

Больше всего пострадал округ Наинитал в Уттаракханде, на который приходится около половины погибших.

Большинство спасательных операций в Уттаракханде завершены, но продолжаются работы по спасению туристов из верхних районов штата, для чего были задействованы вертолеты. При этом в Непале спасательные и восстановительные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате стихии погибли 100 человек.

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Индия