Кількість жертв повеней і зсувів в Індії збільшилася вдвічі

У понеділок в Непалі почалися сильні дощі після того, як над Північною Індією сформувалася система низького тиску, яка принесла вологу з Бенгальської затоки.

"Щонайменше 70 людей загинули в Північному індійському штаті Уттаракханд, який також зазнав повені", - повідомив генеральний директор поліції Уттаракханда Ашок Кумар.

Найбільше постраждав округ Наінітал в Уттаракханді, на який припадає близько половини загиблих.

Більшість рятувальних операцій в Уттаракханді завершені, але тривають роботи з порятунку туристів з верхніх районів штату, для чого були задіяні вертольоти. При цьому в Непалі рятувальні та відновлювальні роботи тривають.