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Число жертв наводнений в Непале выросло до 32

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 07:53
Число жертв наводнений в Непале выросло до 32
Иллюстративное фото (GettyImages)

Еще 17 человек числятся пропавшими без вести

По последним данным министерства внутренних дел Непала, жертвами наводнений и селей, вызванных продолжавшимися последние два дня проливными дождями, стали уже 32 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа

Отмечается, что ранения получили 32 человека, еще 17 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 27 погибших.

В настоящее время наводнения зафиксированы в 21 из 77 уездов страны. Полиция Непала мобилизовала для спасения населения почти 30 тыс сотрудников правоохранительных органов, в общей сложности уже спасено более 130 человек.

Напомним, в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. В частности, в Бангладеш погибли по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6.

Ранее РБК-Украина писало, что в районах, охваченных наводнением в северо-восточном индийском штате Ассам, уже оказались по меньшей мере 63 тыс. человек. 

В зоне наводнения в Индии оказались более 60 тыс. человек Число жертв наводнения в РФ увеличилось
Новости Украины Непалнаводнение
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