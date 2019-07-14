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Число жертв повеней в Непалі зросло до 32

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 07:53
Число жертв повеней в Непалі зросло до 32
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ще 17 осіб вважаються зниклими без вести

За останніми даними міністерства внутрішніх справ Непалу, жертвами повеней і селів, викликаних тривали останні два дні проливними дощами, стали вже 32 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Відзначається, що поранення отримали 32 людини, ще 17 вважаються зниклими безвісти. Раніше повідомлялося про 27 загиблих.

В даний час повені зафіксовані в 21 з 77 повітів країни. Поліція Непалу мобілізувала для порятунку населення майже 30 тис співробітників правоохоронних органів, в цілому вже врятовано понад 130 людей.

Нагадаємо, в країнах Південної Азії десятки людей загинули через проливні мусонні дощі, які спровокували сильні повені і зсуви. Зокрема, в Бангладеш загинули щонайменше 16, в індійському штаті Ассам - не менше 6.

Раніше РБК-Україна писало, що в районах, охоплених повінню в північно-східному індійському штаті Ассам, вже опинилися щонайменше 63 тис. людей.

У зоні повені в Індії опинилися більше 60 тис. осіб Число жертв повені в РФ збільшилося
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