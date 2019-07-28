Число жертв наводнений в Индии превысило 200 человек

Число жертв наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар превысило 200 человек. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьнуа".

По их данным, по меньшей мере 80 человек погибли в штате Ассам на северо-востоке Индии. Уровень воды в нескольких реках, включая Брахмапутру, превысил опасные отметки. Паводковая обстановка остается серьезной.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам сообщило, что наводнения затронули свыше 3,8 млн человек в 20 округах.

В восточном штате Бихар жертвами стали более 120 человек. Стихия затронула порядка 8,1 млн жителей региона в 12 округах.

Ранее РБК-Украина писало, что в последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек.

Ранее сообщалось, что Количество погибших в результате оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 20.