UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число жертв при наводнении на западе Германии приближается к 60

Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел региона Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявил, что количество жертв в результате наводнения на западе Германии возросло на девять человек. Так, на данный момент известно о 58 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

"Мы предполагаем, что пожарной бригаде удалось извлечь еще девять трупов, по крайней мере, таков отчет руководства технических операций", - заявил Левенц.

При этом десятки человек пострадали, еще десятки числятся пропавшими без вести.

Напомним, на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям.

Кроме того, в округе Рейн-Эрфт власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дальнейших затоплений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германиянаводнение