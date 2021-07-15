Число жертв при наводнении на западе Германии приближается к 60

Министр внутренних дел региона Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц заявил, что количество жертв в результате наводнения на западе Германии возросло на девять человек. Так, на данный момент известно о 58 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus .

При этом десятки человек пострадали, еще десятки числятся пропавшими без вести.

"Мы предполагаем, что пожарной бригаде удалось извлечь еще девять трупов, по крайней мере, таков отчет руководства технических операций", - заявил Левенц.

Напомним, на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям.

Кроме того, в округе Рейн-Эрфт власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дальнейших затоплений.