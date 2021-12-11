ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самые серьезные торнадо в истории штата: в Кентукки из-за непогоды погибли более 50 человек

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 16:37
Самые серьезные торнадо в истории штата: в Кентукки из-за непогоды погибли более 50 человек Фото: в Кентукки из-за непогоды погибли более 50 человек (Фото twitter.com/bclemms)
Автор: Сергей Пышкин

Штат Кентукки США серьезно пострадал в результате нескольких торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 50 человек, однако их количество может стремительно возрасти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам губернатора штата Энди Бешира, по меньшей мере 50 человек погибли из-за нескольких торнадо на юго-западе штата.

"Мы считаем, что число погибших в результате этого происшествия превысит 50 жителей Кентукки, и, вероятно, в конечном итоге погибнет от 70 до 100", - заявил Бешира.

Также губернатор отметил, что это были самые серьезные торнадо в истории Кентукки.

Бешира добавил, что согласно данным расследования, один из торнадо прошел около 320 километров. В то же время о повреждениях сообщают не менее 15 округов на западе штата.

Впрочем, наибольшие разрушения пришлись именно на свечную фабрику на юго-западе Кентукки.

"В то время, когда на нее обрушился торнадо, в ней было около 110 человек. Мы считаем, что потеряем как минимум десятки этих людей", - добавил губернатор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет