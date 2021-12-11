Кількість жертв потужних торнадо в США різко зросла. МЗС України висловило співчуття
Окремі штати США серйозно постраждали внаслідок декількох торнадо. Кількість жертв продовжує стрімко зростати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Які зі штатів постраждали внаслідок торнадо:
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Кентуккі - щонайменше 70 осіб загинули внаслідок руйнівної негоди. За словами губернатора штату Енді Бешира - кількість жертв до кінця дня може зрости до сотні;
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Арканзас - повідомляють про двох загиблих й ще одну жертву в сусідньому від штату міста;
Dozens of people are dead after tornadoes and severe storms hit the central U.S., with at least 70 estimated killed in Kentucky alone. In Mayfield, Ky., a candle factory was hit, leading to multiple fatalities. https://t.co/2FBYLDy7rR pic.twitter.com/jNeeaVM8eJ— NPR (@NPR) December 11, 2021
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Теннессі - згідно з повідомленням від Агенства з надзвичайних ситуацій штату, внаслідок негоди загинули троє людей;
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Іллінойс - через торнадо було зруйновано склад Amazon. Наразі рятувальники продовжують пошуки робітників, які на момент стихії перебували у будівлі. Щонайменше двоє загинули;
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Міссурі - внаслідок негоди загинула 84-річна жінка, яка перебувала вдома. Наразі подробиці її смерті невідомі.
The Bypass at Bowling Green, KY. #Kentucky #tornados #Tornado #KentuckyStrong @joeimel pic.twitter.com/EzIxIAll8Z— Tessssss (@tesshillman_) December 11, 2021
Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття.
"Глибоко засмучений загибеллю людей та шкодою, заподіяною руйнівним торнадо в Кентуккі, США. Мої думки з усіма торкнулися цієї жахливої катастрофи. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - заявив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що штат Кентуккі США серйозно постраждав через руйнівну стихію.