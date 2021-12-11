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Кількість жертв потужних торнадо в США різко зросла. МЗС України висловило співчуття

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Субота 11 грудня 2021 22:27
Кількість жертв потужних торнадо в США різко зросла. МЗС України висловило співчуття Фото: кількість жертв потужних торнадо в США різко зросла (twitter.com/iABD_ol)
Автор: Сергій Пишкін

Окремі штати США серйозно постраждали внаслідок декількох торнадо. Кількість жертв продовжує стрімко зростати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Які зі штатів постраждали внаслідок торнадо:

  • Кентуккі - щонайменше 70 осіб загинули внаслідок руйнівної негоди. За словами губернатора штату Енді Бешира - кількість жертв до кінця дня може зрости до сотні;

  • Арканзас - повідомляють про двох загиблих й ще одну жертву в сусідньому від штату міста;

  • Теннессі - згідно з повідомленням від Агенства з надзвичайних ситуацій штату, внаслідок негоди загинули троє людей;

  • Іллінойс - через торнадо було зруйновано склад Amazon. Наразі рятувальники продовжують пошуки робітників, які на момент стихії перебували у будівлі. Щонайменше двоє загинули;

  • Міссурі - внаслідок негоди загинула 84-річна жінка, яка перебувала вдома. Наразі подробиці її смерті невідомі.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття.

"Глибоко засмучений загибеллю людей та шкодою, заподіяною руйнівним торнадо в Кентуккі, США. Мої думки з усіма торкнулися цієї жахливої катастрофи. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що штат Кентуккі США серйозно постраждав через руйнівну стихію.

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