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Мощный тайфун на Филиппинах: погибли более 40 человек

Новости » Происшествия     29.12.2019 - 09:05
Мощный тайфун на Филиппинах: погибли более 40 человек
Фото: тайфун "Фанфон" (twitter.com)

Еще 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABS-CBN.

По обновленным данным, еще 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По словам представителя национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Марка Тимбала, большинство жертв утонули, в то время как другие пострадали от поваленных деревьев, попали в дорожно-транспортное происшествие или погибли от остановки сердца.

Тимбал заявил, что существует необходимость в более жестких протоколах об эвакуации, таких как постановления, которые запрещают употребление алкоголя и требующих от жителей оставаться дома во время шторма.

Напомним, ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли четыре человека и 14 пострадали. Больше всего пострадала провинция Южный Давао.

Кроме того, в Японии в результате тайфуна "Хахибис", что постиг страну в октябре, погибли 98 человек, десять человек считаются пропавшими без вести.

Мощный тайфун на Филиппинах: погибли 16 человек Двойное землетрясение на Филиппинах: погиб человек и 14 пострадали
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