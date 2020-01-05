Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 24

Число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что количество погибших исчисляется от начала лесных пожаров в сентябре 2019 года.

Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Благотворительному фонду за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 миллионов долларов.

В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ. Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из него в течение недели.

Ранее сообщалось, что глава правительства Австралии Скотт Моррисон приказал привлечь на помощь в тушении пожаров 3000 резервистов вооруженных сил.

Как сообщало РБК-Украина, власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. Пламя'ям охвачено более 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.