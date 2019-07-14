Число жертв крушения судна с мигрантами у берегов Туниса возросло

Число погибших в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Туниса возросло до 82. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что власти Туниса заявили, что обнаружили уже все 82 тела, назвав катастрофу одной из самых страшных за последние годы.

Известно, что лодка перевернулась после отправки в Европу из соседней Ливии. Она перевозила 86 человек.

Тунисские рыбаки спасли четырех человек, но один из них впоследствии скончался в больнице еще на прошлой неделе.

Напомним, 5 июля сообщалось, что в Средиземном море у берегов Туниса около 80 мигрантов пропали без вести после того, как затонула лодка, на которой они плыли в направлении Европы.

Ранее на юго-западе Турции у берегов курортного района Бодрум перевернулось и затонуло судно с нелегальными мигрантами.