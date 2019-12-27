Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло

Число погибших в результате падения пассажирского самолета в Казахстане достигло до 15 человек. Об этом сообщает zakon.kz.

Информацию о числе погибших сообщил глава городского управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев. По его словам, сначала говорилось о 14-ти жертвах, однако один человек умер в больнице.

Сейчас известно также о минимум 35 пострадавших, среди них пятеро доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу. Состояние пациентов крайне тяжелое.

Кроме того, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены 8 детей в сознании с политравмами. Также в другую больницу доставлены 5 взрослых с политравмами. Еще в одном медицинском учреждении находятся 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Всего на борту самолета находилось 100 человек - 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air 27 декабря в 7:22 вылетел по направлению Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого он столкнулся с двухэтажным строением.

В конце ноября в Соединенных Штатах произошла авария небольшого самолета Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек. Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Чемберлена. Погибли 9 человек и трое ранены.