Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 7 тисяч

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Від наслідків коронавіруса померли 7 тис. 85 осіб, заразилися 174 тис. 300 осіб

У світі кількість жертв інфекції COVID-19 досягла 7 тисяч 85 осіб станом на ранок вівторка, 17 березня. Про це повідомляє газета South China Morning Post.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за добу в світі виявили 13 тис. 903 випадки зараження коронавірусів нового типу, померли 862 людини.

Згідно з офіційною статистикою, яка постійно оновлюється, з моменту виявлення вірусу в Китаї наприкінці 2019 року вірусом заразилися 174 тис. 330 осіб. Вилікувалися вже 79 тис. людей.

За останню добу в материковому Китаї зареєстровано 13 летальних випадків і 21 новий випадок зараження, з них 20 - люди, які прибули з-за кордону.

Як повідомив Держкомітет охорони здоров'я Китаю, загальне число ініційованих на материковій частині КНР за весь час склало 80 тис. 881 чоловік.

При цьому в інших країнах світу кількість хворих на вперше перевищила статистику Китаю на 12 568 тис. осіб, досягнувши позначки в 93,453 тисяч.

В Італії кількість хворих збільшилася до 2,158 тисяч, при цьому за добу померли 349 осіб. Всього захворіли 24,747 тисяч жителів країни.

В Ірані вже зафіксовано 14,991 тис. випадків зараження, померли 853 людини. Іспанія стала третьою за чисельністю тих, що заразилися, у світі (за винятком Китаю) - 9,191 тисяч, померли 303 людини.

У Південній Кореї заразилися 8,320 тис., померла 81 людина. У Франції - 6,633 тис. заражених і 148 померлих. У Німеччині заразилися 6,012 тисяч, померли - 14 осіб.

Нагадаємо, в Україні набула чинності заборона на міжнародні залізничні, авіа та автобусні перевезення пасажирів. З 00:00 17 березня до 3 квітня пункти пропуску та контролю через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) повідомлення закриваються.