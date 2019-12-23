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Кількість жертв виверження вулкану в Новій Зеландії знову зросла

Новини » Суспільство     23.12.2019 - 05:59
Кількість жертв виверження вулкану в Новій Зеландії знову зросла
Фото: виверження вулкана (twitter.com)

Ще 10 постраждалих залишаються у тяжкому стані

Кількість загиблих унаслідок виверження вулкана у Новій Зеландії збільшилася до 19 осіб, ще двох досі розшукують. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Речник поліції заявив, що їх поінформували про смерть ще однієї людини в лікарні Окленда у неділю ввечері.

Зазначається, що у чотирьох лікарнях Нової Зеландії залишається 14 постраждалих унаслідок виверження, десятеро з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 15 грудня у Новій Зеландії внаслідок виверження вулкану на острові Вайт-Айленд зросла кількість жертв до 15 людей.

Нагадаємо, виверження вулкану у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. Із 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

РБК-Україна писало, що новозеландські збройні сили почали операцію з високим ступенем ризику на вулканічному острові Уайт, щоб знайти тіла восьми осіб, убитих в результаті виверження вулкана.

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