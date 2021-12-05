Число жертв извержения вулкана в Индонезии выросло до 14

Число жертв извержения вулкана "Семеру" на острове Ява в Индонезии выросло до 14. Еще несколько десятков пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил представитель местного агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, в результате извержения вулкана "Семеру" 14 человек погибли и 56 пострадали. Причем 35 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.
Также сообщается, что из района стихийного бедствия эвакуировали 1300 человек.
Напомним, с сентября продолжается извержение вулкана на Канарских островах, на днях у него открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями. При этом на острове Пальма постоянно фиксируются землетрясения.