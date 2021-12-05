Кількість жертв виверження вулкана в Індонезії зросла до 14

Кількість жертв виверження вулкана" Семеру " на острові Ява в Індонезії зросла до 14. Ще кілька десятків постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив представник місцевого агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих, в результаті виверження вулкана "Семеру" 14 осіб загинули і 56 постраждали. Причому 35 осіб госпіталізовано у важкому стані.
Також повідомляється, що з району стихійного лиха евакуювали 1300 осіб.
Нагадаємо, з вересня триває виверження вулкана на Канарських островах, днями у нього відкрилися нові жерла, лава загрожує новими руйнуваннями. При цьому на острові Пальма постійно фіксуються землетруси.