Число жертв извержения вулкана в Индонезии выросло до 14

Число жертв извержения вулкана "Семеру" на острове Ява в Индонезии выросло до 14. Еще несколько десятков пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявил представитель местного агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, в результате извержения вулкана "Семеру" 14 человек погибли и 56 пострадали. Причем 35 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что из района стихийного бедствия эвакуировали 1300 человек.