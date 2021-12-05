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Число жертв извержения вулкана в Индонезии выросло до 14

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Воскресенье 05 декабря 2021 13:51
Число жертв извержения вулкана в Индонезии выросло до 14 Фото: извержение вулкана "Семеру" (twitter.com/oysteinvolcano)
Автор: Юлия Бойко

Число жертв извержения вулкана "Семеру" на острове Ява в Индонезии выросло до 14. Еще несколько десятков пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил представитель местного агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, в результате извержения вулкана "Семеру" 14 человек погибли и 56 пострадали. Причем 35 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что из района стихийного бедствия эвакуировали 1300 человек.

Напомним, с сентября продолжается извержение вулкана на Канарских островах, на днях у него открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями. При этом на острове Пальма постоянно фиксируются землетрясения.

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