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Кількість жертв виверження вулкана в Індонезії зросла до 14

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Неділя 05 грудня 2021 13:51
Кількість жертв виверження вулкана в Індонезії зросла до 14 Фото: виверження вулкана "Семеру" (twitter.com/oysteinvolcano)
Автор: Юлія Бойко

Кількість жертв виверження вулкана" Семеру " на острові Ява в Індонезії зросла до 14. Ще кілька десятків постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив представник місцевого агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих, в результаті виверження вулкана "Семеру" 14 осіб загинули і 56 постраждали. Причому 35 осіб госпіталізовано у важкому стані.

Також повідомляється, що з району стихійного лиха евакуювали 1300 осіб.

Нагадаємо, з вересня триває виверження вулкана на Канарських островах, днями у нього відкрилися нові жерла, лава загрожує новими руйнуваннями. При цьому на острові Пальма постійно фіксуються землетруси.

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