Число жертв экстремальных холодов в США приближается к 60

По данным NYT, люди погибли от последствий сильных морозов и снежной бури. Причинами смерти стали отравление угарным газом, ДТП, домашние пожары и переохлаждение.

Также сообщается, что к концу неделю в Техасе удалось восстановить электроснабжение в большинстве районах, которые на несколько дней погрузились в блэкаут. Во многих домах без электричество прорвало трубы, и сотни тысяч человек остались без воды.

На сегодня без света остаются около 150 тыс. потребителей, с проблемами водоснабжения столкнулись около 14 млн жителей Техаса.