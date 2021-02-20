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Число жертв экстремальных холодов в США приближается к 60

Автор: РБК-Украина

В результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.

Об этом пишет The New York Times.

По данным NYT, люди погибли от последствий сильных морозов и снежной бури. Причинами смерти стали отравление угарным газом, ДТП, домашние пожары и переохлаждение.

Также сообщается, что к концу неделю в Техасе удалось восстановить электроснабжение в большинстве районах, которые на несколько дней погрузились в блэкаут. Во многих домах без электричество прорвало трубы, и сотни тысяч человек остались без воды.

На сегодня без света остаются около 150 тыс. потребителей, с проблемами водоснабжения столкнулись около 14 млн жителей Техаса.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.

В начале недели Техас накрыла снежная буря, в результате чего без света остались более 2 млн человек.

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