Число жертв екстремальних холодів у США наближається до 60

В результаті екстремальних холодів у семи штатах США загинуло не менше 58 людей. Найбільше жертв в Техасі, їхня кількість може збільшитися.
Про це пише The New York Times.
За даними NYT, люди загинули від наслідків сильних морозів і сніжної бурі. Причинами смерті стало отруєння чадним газом, ДТП, домашні пожежі і переохолодження.
Також повідомляється, що до кінця тижня в Техасі вдалося відновити електропостачання у більшості районах, які на кілька днів занурилися в блекаут. У багатьох будинках без електрика прорвало труби, і сотні тисяч людей залишилися без води.
На сьогодні без світла залишаються близько 150 тис. споживачів, з проблемами водопостачання зіткнулися близько 14 млн жителів Техасу.
Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха. Ця міра допоможе направити масштабне федеральне фінансування на ліквідацію наслідків негоди.
На початку тижня Техас накрила снігова буря, в результаті чого без світла залишилися понад 2 млн осіб.