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Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 20

Автор: Артур Родивилов

Количество раненых достигло 140 человек

Число жертв произошедшего 7 августа в индийском городе Карипур (штат Керала) крушения самолета авиакомпании Air India Express выросло до 20. Оба пилота погибли.

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Об этом сообщает Hindustan Times.

Количество раненых достигло 140 человек, тогда как ранее информировали о 120 пострадавших.

Издание отмечает, что после неудачного приземления лайнер упал в ущелье глубиной более 10 метров. Спустя четыре часа после крушения спасатели достали из-под обломков самолета всех людей, кроме двух.

Напомним, в аэропорту Кожикоде потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express, самолет вылетел за пределы посадочной полосы, после чего разломился на две части.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

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