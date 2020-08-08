Жесткая посадка самолета в Индии: возросло число жертв

Фото: авария самолета в Индии (twitter.com/timesofindia)

Жертвами стали 17 человек, в том числе пилоты

Число погибших в результате неудачной посадки самолета индийской авиакомпании Air India Express в аэропорту Кожикоде выросло до 17. Травмы получили по меньшей мере 112 человек, их госпитализировали.

Об этом сообщает Times of India.

Среди погибших также числятся пилоты самолета. Спасательная операция, которая была прервана из-за непогоды, была снова возобновлена и закончена.

Всего на борту самолета находились 174 пассажиров, 10 детей, двое пилотов и четверо членов экипажа.

Отмечается, что рейс осуществлялся в рамках программы Vande Bharat, которая была создана для возвращения индийских граждан из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса.

Предварительным причинами аварии считают плохие погодные условия.

Напомним, в аэропорту Кожикоде потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express, самолет вылетел за пределы посадочной полосы, после чего разломился на две части.

Ранее сообщалось о 15 погибших.