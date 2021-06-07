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Число жертв аварии поездов в Пакистане достигло 40

Автор: РБК-Украина

Число жертв аварии поездов на юге Пакистана достигло 40 человек. Еще более 100 получили ранения.

Об этом сообщает AP.

Как заявляют местные власти, один экспресс сошел с рельсов и в него врезался другой. Сообщается, что в течение дня спасатели и жители поселка возле места крушения доставали тела из смятых вагонов.

По предварительным данным, машинист второго поезда успел затормозить его, но не смог предотвратить столкновение. По словам представителей власти, в обоих поездах находилось около 1 100 пассажиров.

Глава местных железных дорог Хабибур Рехман Гилани заявил, что участок железнодорожных путей, на котором произошла авария, старый и нуждается в замене.

Напомним, ранее семь человек погибли в результате падения пассажирского микроавтобуса в пропасть на северо-западе Пакистана. По данным спасателей, фургон двигался со слишком высокой скоростью и не успел затормозить перед резким поворотом.

До этого на юго-западе Пакистана произошел теракт, в результате которого шесть человек погибли, еще 15 получили ранения. Взрыв произошел, когда по дороге двигался автомобиль с местным политиком, который остался невредимым.

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Новости Украины поездаварияПакистан