Кількість жертв аварії поїздів у Пакистані досягла 40

Як заявляє місцева влада, один експрес зійшов з рейок і в нього врізався інший. Повідомляється, що протягом дня рятувальники і жителі селища біля місця аварії діставали тіла з зім'ятих вагонів.

За попередніми даними, машиніст другого поїзда встиг загальмувати його, але не зміг запобігти зіткненню. За словами представників влади, в обох поїздах перебувало близько 1 100 пасажирів.

Голова місцевої залізниці Хабібур Рехман Гілані заявив, що ділянка залізничних колій, на якій сталася аварія, стара і потребує заміни.