Число желающих заключить контракт с ВМС за год уменьшилось на 30%, - командование

Сейчас в ВМС срочники составляют 15%, а остальные - контрактники

Контракт с Военно-морскими силами Украины с 1 августа 2017 года и до сих заключили 1117 человек, что примерно на 30% меньше, чем год назад. Об этом заявил начальник управления персоналом - заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Шевченко, передает "Радио Свобода".

По словам Шевченко, из этой более тысячи служащих более 60% прошли через вербовочные центры.

"Из этой более тысячи мужчин и женщин более 60% прошли через вербовочные центры. Молодежь интересуется военной службой по контракту, хочет идти в армию и на флот, но прежде всего интересуется социальной защитой", - подчеркнул замначальника штаба Командования ВМС.

По его словам, в рамках сотрудничества с вербовочными центрами США в ближайшее время ожидают визит вербовщиков ВМС США.

Также указано, что сейчас в Военно-морских силах срочники составляют 15%, а остальные в личном составе служат по контракту.

Напомним, как писало РБК-Украина, президент Пет Украи р Порошенко заявил, что учения "Си Бриз 2018" способствуют достижению совместимости ВМС страны с флотами стран-членов Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что такие совместные учения способствуют и возрождение военно-морского потенциала Украины.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Черном море очень напряженная, в том числе из-за игнорирования Россией норм международного морского права.