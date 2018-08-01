Число бажаючих укласти контракт із ВМС за рік зменшилася на 30%, - командування

Наразі у ВМС строковики складають 15%, а решта - контрактники

Контракт із Військово-морськими силами України від 1 серпня 2017 року і до сьогодні уклали 1 117 осіб, що приблизно на 30% менше, ніж рік тому. Про це заявив начальник управління персоналом - заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Шевченко, передає "Радіо Свобода".

За словами Шевченка, з цієї понад тисячі службовців понад 60% пройшли через вербувальні центри.

"З цієї понад тисячі чоловіків і жінок понад 60% пройшли через вербувальні центри. Молодь цікавиться військовою службою за контрактом, хоче йти в армію і на флот, але передусім цікавиться соціальним захистом", - підкреслив замначальника штабу Командування ВМС.

За його словами, у рамках співпраці з вербувальними центрами США найближчим часом очікують візит вербувальників ВМС Сполучених Штатів.

Також вказано, що наразі у Військово-морських силах строковики складають 15%, а решта в особовому складі служать за контрактом.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко заявив, що навчання "Сі Бриз 2018" сприяють досягненню сумісності ВМС України з флотами країн-членів Північноатлантичного альянсу. Він підкреслив, що такі спільні навчання сприяють і відродження військово-морського потенціалу України.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко заявив, що ситуація у Чорному морі дуже напружена, в тому числі з-за ігнорування Росією норм міжнародного морського права.