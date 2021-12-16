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Число заражений "Омикроном" в мире удваивается каждые 2-3 дня, - ВОЗ

Автор: Валерия Полищук

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что случаи заражения штаммом "Омикрон" уже подтверждены в 77 странах. При этом количество случаев удваивается каждые два-три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, ситуация с "Омикроном" станет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели"

Набарро добавил, что даже если подтвердится меньшая летальность штамма "Омикрон", быстрое распространение вируса "потрясет" системы здравоохранения. В таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче.

По словам представителя ВОЗ, он "никогда не был более обеспокоен" из-за COVID-19, чем сейчас. В связи с этим он призвал продолжить вакцинацию, в том числе применять бустеры, а также сократить социальные контакты между всеми людьми без исключения.

Напомним, в Украине штамм "Омикрон" может появиться на этой неделе, сообщили в СНБО.

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