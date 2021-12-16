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Число заражень "Омікроном" у світі подвоюється кожні 2-3 дні, - ВООЗ

Автор: Валерія Поліщук

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з COVID - 19 Девід Набарро заявив, що випадки зараження штамом "Омікрон" вже підтверджені в 77 країнах. При цьому кількість випадків подвоюється кожні два-три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, ситуація з "Омікроном" стане у вісім разів серйозніше через тиждень і в 40 разів серйозніше через два тижні"

Набарро додав, що навіть якщо підтвердиться менша летальність штаму "Омікрон", швидке поширення вірусу "потрясе" системи охорони здоров'я. В таких умовах уникнути високої смертності вдасться лише при великій удачі.

За словами представника ВООЗ, він "ніколи не був більш стурбований" через COVID-19, ніж зараз. У зв'язку з цим він закликав продовжити вакцинацію, в тому числі застосовувати бустери, а також скоротити соціальні контакти між усіма людьми без винятку.

Нагадаємо, в Україні штам "Омікрон" може з'явитися на цьому тижні, повідомили в РНБО.

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