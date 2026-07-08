Число загиблих зросло, 300 будинків постраждали: як виглядає Вишневий після обстрілу

Число загиблих збільшилося до дев'яти

У Вишневому продовжують ліквідувати наслідки однієї з найбільш руйнівних російських атак Київської області. Протягом дня на місці працювали представники обласної адміністрації та місцевої влади, рятувальники, поліцейські, комунальні служби, енергетики, спеціалісти газорозподільної мережі та інші профільні служби.

За словами Михайла Калашника, у лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час удару. Таким чином, кількість загиблих зросла до дев'яти осіб.

"На жаль, маємо ще одну трагічну новину. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок російського удару. Таким чином кількість загиблих зросла до дев'ятої. Щирі співчуття рідним та близьким кожного, чиє життя забрала Росія", - повідомив голова Київської ОВА.

Станом на вечір у медичних закладах залишаються 18 постраждалих. Усім їм надається необхідна допомога.

Пошкоджено майже 300 житлових будинків

Комісії вже завершили попереднє обстеження пошкодженого житла та розділили об'єкти на три категорії.

До першої віднесли будинки з незначними ушкодженнями. Їхні власники зможуть отримати державну компенсацію для самостійного відновлення. Таких об'єктів заздалегідь нарахували 115.

До другої категорії увійшли 47 будинків, яким потрібний капітальний ремонт. Їх планують відновлювати коштом державного та обласного бюджетів.

Ще 91 будинок повністю зруйнований і потребує нового будівництва. Їх відновлення також профінансують держава та область.

Крім того, заплановано ремонт двох пошкоджених багатоквартирних будинків та відновлення інженерних мереж кварталу.

За останніми даними, пошкодження отримали 253 приватні будинки та 27 багатоквартирних будинків.

У житлових багатоповерхівках вибито 1692 вікна. Також надійшло 65 звернень від представників бізнесу, майно яких постраждало внаслідок атаки.

Влада зазначає, що обстеження триває, тому остаточні масштаби руйнувань ще уточнюються.

Постраждалих розселяють та забезпечують допомогою

Протягом дня на місці працювало понад 200 комунальників, була залучена спеціальна техніка, а також благодійні організації та волонтери.

Для людей, які втратили житло, організували тимчасове розміщення. Наразі у пунктах тимчасового проживання перебувають 60 осіб, ще 160 розмістилися у родичів та знайомих. За потреби резерв місць обіцяють оперативно збільшити.

Окрім того, завдяки роботі фудтраку Олега Бібікова для мешканців організовано триразове гаряче харчування.

За словами Михайла Калашника, наразі головним завданням залишається максимально швидко надати допомогу кожній постраждалій сім'ї, забезпечити людей житлом та підтримкою, а також відновити пошкоджену інфраструктуру.