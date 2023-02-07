Число загиблих від землетрусу в Туреччині може збільшитися у вісім разів, - ВООЗ
Число загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини 6 лютого може зрости у вісім разів.
Про це заявила старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"На жаль, ми завжди спостерігаємо одне й те саме із землетрусами, а саме те, що початкові повідомлення про кількість загиблих або поранених людей значно зростають найближчими днями протягом тижня", - заявила Смоллвуд.
За її словами, судячи з динаміки виявлення постраждалих та за масштабами руйнувань, кількість жертв події найближчими днями може збільшитися у вісім разів.
Нагадаємо, вчора вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу. За даними рятувальників, кількість загиблих у Туреччині зросла до 2316 осіб.
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