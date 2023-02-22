Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек

В Турции число погибших в результате мощных землетрясений, которые произошли 6 февраля, превысило 43 тысячи человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet .

"В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 43 556 наших граждан. Эта нация - другая нация, благородная нация. Есть ли у нас печаль или есть. Мы потеряли наших людей", - заявил он.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и 300 пострадавших.

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