ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 23:05
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек Фото: Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Турции число погибших в результате мощных землетрясений, которые произошли 6 февраля, превысило 43 тысячи человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

"В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 43 556 наших граждан. Эта нация - другая нация, благородная нация. Есть ли у нас печаль или есть. Мы потеряли наших людей", - заявил он.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и 300 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины