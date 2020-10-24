Число задержанных на "женском" марше в Минске возросло

На акциях протеста в Беларуси было задержано 17 человек. Ранее сообщалось о 9 задержанных в Минске.

Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра "Вясна".

Большинство задержаний произошло в Минске - 16 человек, одно - в городе Жлобин. Семь человек впоследствии отпустили.

По данным "Вясны", среди задержанных и отпущенных были гражданин и гражданка РФ, они были частью съемочной группы британского новостного телеканала Sky News.

Ранее РБК-Украина писало, что 24 октября в Минске начался "женский" марш. В центр белорусской столицы начали стягивать автозаки.

До этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Он до 25 октября должен выполнить ряд требования оппозиции, среди которых подать в отставку.

Также сообщалось, что в Беларуси отменили митинг в поддержку Лукашенко, который был запланирован на 25 октября.

В то же время посольство США в Беларуси призвало американцев запастись трехдневным запасов воды, продуктов, лекарств и наличных, а также избегать мест массовых акций.