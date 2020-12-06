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Кількість затриманих під час заворушень у Франції зросла

Париж, Неділя 06 грудня 2020 03:49
Кількість затриманих під час заворушень у Франції зросла
Фото: поліція в Парижі (twitter.com/prefpolice)
Автор: Артур Родивилов

В Парижі в ході протестів проти ухвалення законопроєкту про глобальну безпеку затримали 64 людини. Вісім силовиків отримали поранення.

Про це повідомив у Twitter глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

Поліція заявила, що в Парижі в суботу, 5 грудня, у протестах взяли участь п'ять тисяч осіб. Всього по країні вийшли на марші близько 52,3 тисячі осіб, що значно менше ніж тиждень тому.

Тоді тільки в Парижі в акціях брали участь 46 тисяч осіб, а по країні - 133 тисячі.

У ході протестів проти закону про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими учасники акції розбили вікна супермаркету, агентства нерухомості та банку. Також вони кидали петарди камені та інші предмети в поліцейських.

"Хулігани громлять республіку. Висловлюю підтримку нашим поліцейським жандармам, які знову жорстко атаковані", - написав Дарманен.

Зазначимо, що згідно з законопроєктом "про глобальну безпеку", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі та штрафом у 45 тисяч євро.

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