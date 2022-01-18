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Число задержанных в Алматы участников демонстраций возросло до 2,7 тысяч

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Казахстан, Вторник 18 января 2022 16:52
Число задержанных в Алматы участников демонстраций возросло до 2,7 тысяч Фото: протесты в Казахстане (t.me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2748 участников демонстраций. Правоохранителями также было изъято 131 единицу огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.kz.

"С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений", - сообщила комендатура Алматы.

При этом уточняется, что всего изъяли 131 единицу огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов.

"За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 437 сообщений. В сall-центр комендатуры поступил 41 сигнал от граждан, требовавших оперативного реагирования.", - уточняет издание.

Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Кроме того, в Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями было задержано в качестве подозреваемых 780 человек.

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