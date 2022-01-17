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Число задержанных в Алматы участников демонстраций возросло до 2,6 тысяч

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Казахстан, Понедельник 17 января 2022 09:18
Число задержанных в Алматы участников демонстраций возросло до 2,6 тысяч Фото: задержания в Казахстане (t.me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2601 участника демонстраций. Правоохранителями также было изъято 127 единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.kz.

"С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2601 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что всего изъяли 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.

"За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 329 сообщений. В сall-центр комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования", - уточняет издание.

Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

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