Число задержанных в Алматы участников демонстраций возросло до 2,6 тысяч
С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2601 участника демонстраций. Правоохранителями также было изъято 127 единиц огнестрельного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.kz.
"С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2601 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что всего изъяли 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.
"За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 329 сообщений. В сall-центр комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования", - уточняет издание.
Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.
Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.