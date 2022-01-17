Кількість затриманих в Алмати учасників демонстрацій зросла до 2,6 тисяч

З початку антитерористичної операції в Алмати затримали 2601 учасника демонстрацій. Правоохоронцями також було вилучено 127 одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.kz .

"З початку антитерористичної операції в Алмати затримали 2601 учасника незаконних акцій, мародерств та інших злочинів", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що всього вилучили 127 одиниць вогнепальної зброї і 4077 боєприпасів.

"За минулу добу на пульт "102" надійшло всього 329 повідомлень. У сall-центр комендатури надійшло 48 сигналів від громадян, які вимагали оперативного реагування", - уточнює видання.