Кількість затриманих в Алмати учасників демонстрацій зросла до 2,6 тисяч
З початку антитерористичної операції в Алмати затримали 2601 учасника демонстрацій. Правоохоронцями також було вилучено 127 одиниць вогнепальної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.kz.
"З початку антитерористичної операції в Алмати затримали 2601 учасника незаконних акцій, мародерств та інших злочинів", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що всього вилучили 127 одиниць вогнепальної зброї і 4077 боєприпасів.
"За минулу добу на пульт "102" надійшло всього 329 повідомлень. У сall-центр комендатури надійшло 48 сигналів від громадян, які вимагали оперативного реагування", - уточнює видання.
Нагадаємо, раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.
Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.