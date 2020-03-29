Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 664 тысячам

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 663 тысячи 828 человек по состоянию на 5:00 (по киевскому времени). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

На онлайн карте отмечается, что умерли вследствие инфекции 30 тысяч 822 человека. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - 10 тыс. 23 человека. В Испании - 5 982 летальных случая.

В Китае, в провинции Хубей, откуда началось распространение коронавируса, официально зафиксировано 3 тыс. 177 смертей.

Еще о 2 тысячах 517 смертей сообщил Иран. Во Франции число умерших вследствие коронавируса дослигло 2 тыс. 314 человек.

Напомним, в Соединенных Штатах зарегистрировано уже больше 2000 смертей от коронавируса, по состоянию на вечер субботы, 28 марта. В США также было зарегистрировано не менее 117 тыс. 688 случаев коронавируса.