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Число заболевших коронавирусом на Буковине превысило тысячу

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 23:03
Число заболевших коронавирусом на Буковине превысило тысячу
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За последние сутки подтвердили еще 65 случаев заражения в области

В Черновицкой области по состоянию на вторник, 21 апреля, общая численность инфицированных коронавирусом с момента выявления первого случая составляет 1 тысяча 53 человека. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

За последние сутки официально подтверждены еще 65 случаев заражения коронавирусом.

"Уже завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам", - сказал Осачук.

Он также напомнил о нынешнем принятом постановлении главного санитарного врача Украины относительно запрета посещения кладбищ.

"Кладбища будут открыты только для захоронения умерших. На таких церемониях смогут быть не более 10 человек", - добавил председатель ОГА.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 415 украинцев. Всего инфекцию подтвердили у 6125 граждан. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области - 988. Всего в Украине методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) исследовано 61 997 образцов на коронавирус.

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Новости Украины заражениеЧерновицкая областьКоронавирус
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