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Кількість хворих коронавірусом на Буковині перевищила тисячу

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 23:03
Кількість хворих коронавірусом на Буковині перевищила тисячу
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За останню добу підтверджено ще 65 випадків зараження в області

У Чернівецькій області станом на вівторок, 21 квітня, загальна чисельність інфікованих коронавірусом з моменту виявлення першого випадку складає 1 тисяча 53 особи. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

За останню добу офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом.

"Уже завтра Чернівецька область отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям", - сказав Осачук.

Він також нагадав про нинішню ухвалену постанову головного санітарного лікаря України щодо заборони відвідування цвинтарів.

"Кладовища будуть відкриті лише для поховання померлих. На таких церемоніях зможуть бути не більше 10 осіб", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус діагностували у 415 українців. Всього інфекцію підтвердили у 6125 громадян. Найбільше випадків зараження зафіксовано в Чернівецькій області - 988. Всього в Україні методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) досліджено 61 997 зразків на коронавірус.

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