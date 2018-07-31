Число уличных преступлений в Украине уменьшилось почти на 8%, - Фацевич

Количество грабежей снизилось на 30%

В течение 2018 года число уличных преступлений в Украине уменьшилось почти на 8%. Об этом сообщил во вторник, 31 июля, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Нацполиции.

Кроме того, за полгода полицейские превенции изъяли более 14 тысяч единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В общем, снизилось число правонарушений, совершенных в публичных местах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Также положительная тенденция уменьшения числа совершения уголовных правонарушений наблюдается по таким видам преступлений как грабежи, которых совершено на 30 процентов меньше, разбои - на 21,7 процента, хулиганства - их меньше на 11 процентов", - подчеркнул Фацевич.

Также он добавил, что в еще в восьми областных центрах до конца года введут мобильные группы пилотного проекта "ПОЛИНА". Группы будут заниматься реагированием на факты совершения домашнего насилия. В частности, такие группы будут действовать в Виннице, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Херсоне и Ужгороде.

Напомним, также в ходе пресс-конференции Фацевич сообщил, что Национальная полиция в рамках операции "Перевозчик" выявила 21 водителя автобуса в состоянии алкогольного опьянения.