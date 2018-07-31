Нацполіція виявила 21 водія автобусів в стані алкогольного сп’яніння

У ході операції "Перевізник" виявлено 764 технічно несправні транспортні засоби

Національна поліція у рамках операції "Перевізник" виявила 21 водія автобусів в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, передає прес-служба відомства.

За його словами, у рамках операції правоохоронці оглянули майже 28 тисяч транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів. При цьому виявлено 764 технічно несправні транспортні засоби, у тому числі 148 автобусів, які були переобладнані з порушеннями відповідних норм і стандартів.

Крім цього, виявлено понад 5 тисяч водіїв, які допустили порушення законодавства.

"Серед них - 21 водій, що керували автобусами у стані алкогольного сп’яніння. Ще 45 керманичів не пройшли щозмінного передрейсового медичного огляду або ж не було проведено передрейсовий контроль технічного стану транспортних засобів", - наголосив Фацевич.

Нагадаємо, Нацполіція зафіксувала за 23 липня 631 випадок кермування у стані алкогольного сп'яніння.

Крім цього, 24 липня у Нацполіції повідомили, що за півроку з вини п’яних водіїв сталося понад 2 тисячі дорожньо-транспортних пригод (ДТП), з них більше 340 - з потерпілими.