Кількість вуличних злочинів в Україні зменшилася майже на 8%, - Фацевич

Кількість грабежів знизилась на 30%

Протягом 2018 року року кількість вуличних злочинів в Україні зменшилася майже на 8%. Про це повідомив у вівторок, 31 липня, це заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, передає прес-служба Нацполіції.

Крім того, за півроку поліцейські превенції вилучили понад 14 тисяч одиниць вогнепальної зброї та вибухових речовин. Загалом, знизилася кількість правопорушень, вчинених у публічних місцях, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Також позитивна тенденція щодо зменшення кількості вчинення кримінальних правопорушень спостерігається за такими видами злочинів як грабежі, яких вчинено на 30 відсотків менше, розбої - на 21,7 відсотка, хуліганства - їх менше на 11 відсотків", - наголосив Фацевич.

Також він додав, що у ще у восьми обласних центрах до кінця року запровадять мобільні групи пілотного проекту "ПОЛІНА". Група займатиметься реагуванням на факти вчинення домашнього насильства. Зокрема, такі групи діятимуть у Вінниці, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Херсоні та Ужгороді.

Нагадаємо, також у ході прес-конференції Фацевич повідомив, що Національна поліція у рамках операції "Перевізник" виявила 21 водія автобуса в стані алкогольного сп’яніння.