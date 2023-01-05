Число українських переселенців у Європі наближається до 8 млн осіб, - ООН

Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).
В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.
У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн. біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.
За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:
Раніше ми писали, що Єврокомісіявиділила ще 100 мільйонів євро допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України.
Перед цим Європейська комісія представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу у країнах Євросоюзу .
Також ми писали, що Німеччина виділила 199 млн. євро на фінансування програм допомоги переселенцям в результаті вторгнення Росії.
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