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Число украинских переселенцев в Европе приближается к 8 млн человек, - ООН

Фото: в ООН назвали количество украинских переселенцев в Европе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ заявили, только за последнюю неделю число переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли такие страны:

  • Польша (1 553 707 человек),
  • Германия (1 021 667 человек),
  • Чехия (476 025 человек),
  • Италия (173 231 человек),
  • Испания (164 705 человек),
  • Британия (152 200 человек),
  • Болгария (148 451 человек),
  • Франция (118 994 человек),
  • Румыния (106 786 человек),
  • Словакия (105 205 человек),

Ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.

Перед этим Европейская комиссия представила новый онлайн-инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.

Также мы писали, что Германия выделила 199 млн евро на финансирование программ помощи переселенцам в результате вторжения России.

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Вторжение России в Украину