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Число смертей от коронавируса в сутки в России побило новый рекорд

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Россия, Вторник 28 сентября 2021 11:54
Число смертей от коронавируса в сутки в России побило новый рекорд Фото: число смертей от коронавируса в сутки в России побило новый рекорд (facebook.com/aksenov.vk)
Автор: Мария Кучерявец

В России зафиксировали 852 летальных случаев от коронавируса за сутки. Это новый рекордный показатель в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Количество смертей из-за коронавируса в России за сутки выросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум", - говорится в сообщении.

Известно, что предыдущий максимум смертей от коронавирусной инфекции составлял 828, он был зарегистрирован 24 сентября.

В общем количестве в РФ насчитывается 205 531 летальный случай от COVID-19.

Между тем за минувшие сутки в стране заразились коронавирусом еще 21 559 человек.

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